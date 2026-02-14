Гражданина Молдовы задержали в Батуми за пособничество сбыту наркотиков

В Батуми 49-летнего гражданина Молдовы задержали по обвинению в пособничестве реализации наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



При личном досмотре, а также обыске места жительства мужчины полиция обнаружила 61 сверток с метадоном, подготовленным к реализации. Также в качестве вещдока изъяты материалы, необходимые для фасовки наркотиков.



Следствие продолжается по статьям 260 и 260-4 УК Грузии, которые подразумевают «содействие незаконной покупке, хранению и продаже наркотических средств в особо крупном размере». Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение.





