Гражданина Молдовы задержали в Батуми за пособничество сбыту наркотиков


14.02.2026   13:03


В Батуми 49-летнего гражданина Молдовы задержали по обвинению в пособничестве реализации наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

При личном досмотре, а также обыске места жительства мужчины полиция обнаружила 61 сверток с метадоном, подготовленным к реализации. Также в качестве вещдока изъяты материалы, необходимые для фасовки наркотиков.

Следствие продолжается по статьям 260 и 260-4 УК Грузии, которые подразумевают «содействие незаконной покупке, хранению и продаже наркотических средств в особо крупном размере». Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение.


