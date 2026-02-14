МВД Грузии: Задержаны трое несовершеннолетних, совершившие кражу

14.02.2026 14:01





Правоохранительные органы задержали трёх несовершеннолетних, которые похитили продукцию и денежные средства из одного из филиалов компании «Никора-Трейд». Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии. Все трое были задержаны на основании постановления судьи.



По информации МВД, сотрудники Главного управления по делам несовершеннолетних Департамента полиции Тбилиси задержали трёх несовершеннолетних - Л. С. (2010 года рождения), М. Х. (2008 года рождения) и Д. Г. (2009 года рождения) - по обвинению в краже и грабеже, совершённом группой лиц.



Один из задержанных ранее был судим за разбой и изобличён в грабеже, ещё один обвиняемый ранее был изобличён правоохранительными органами по факту кражи.



Следствием установлено, что несовершеннолетние по предварительному сговору, группой лиц, с целью противоправного присвоения, похитили из одного из филиалов «Никора-Трейд» в Тбилиси продукцию различной стоимости, а также денежные средства, после чего скрылись с места происшествия.



Также установлено, что один из задержанных незаконно завладел суммой до 800 лари в одном из филиалов сети магазинов «Ори набиджи» в Тбилиси.



Сотрудники Главного управления по делам несовершеннолетних задержали всех трёх в качестве обвиняемых на основании постановления судьи в результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведённых по горячим следам.



Расследование ведётся по статье 178-й, часть 2-я и 3-я, а также статье 177-й, часть 2-я Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





