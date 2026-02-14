Суд в Тбилиси заочно арестовал бухгалтера, обвиняемого в хищении 300 тыс. лари у работодателя

14.02.2026 13:03





Тбилисский городской суд заочно арестовал бухгалтера, укравшего сотни тысяч лари у компании-работодателя. Об этом сообщает прокуратура Грузии.



Следствие установило, что бухгалтер подделывал налоговые документы, после чего переводил крупные суммы средств, принадлежащих предприятию, на личные банковские счета.



«Таким образом, обвиняемый присвоил крупную сумму денег, принадлежащую компании, в общей сложности 300 тыс. лари», – сообщили в ведомстве.



После начала уголовного дела, он уклонился от явки в правоохранительные органы. Ему заочно предъявили обвинения, а затем избрали меру пресечения.



Следствие продолжается по статьям УК Грузии «хищение, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере, лицом, дважды осужденным за незаконное присвоение чужого имущества» и «изготовление поддельного налогового документа». Бухгалтеру грозит лишение свободы на срок от 7 до 11 лет.





