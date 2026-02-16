Задержан еще один гражданин Турции, разыскиваемый по линии Интерпола

16.02.2026 10:51





Сотрудники Главного управления Аджарии Центрального управления уголовной полиции Министерства внутренних дел задержали гражданина Турецкой Республики Е.Г., 1985 года рождения, разыскиваемого по Красному уведомлению Интерпола.



Задержанный Б.Е. разыскивался по Красному уведомлению Интерпола по запросу правоохранительных органов Турецкой Республики за совершение ряда тяжких преступлений.



В результате проведенных следственных действий сотрудники правоохранительных органов задержали Е.Г. в Батуми.

В настоящее время в отношении задержанного ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





