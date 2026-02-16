Бочоришвили: Марко Рубио отметил, что вопрос Грузии уже обсуждался в Государственном департаменте

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в интервью телекомпании Имеди рассказала о грузино-американских отношениях, динамике сотрудничества с международными партнёрами и текущих вызовах. По словам министра, в Вашингтон уже состоялись обсуждения, касающиеся Грузии, и планируется предпринять конкретные шаги с целью пересмотра двусторонних отношений.



«Марко Рубио отметил, что вопрос Грузии уже обсуждался в Государственном департаменте и планируется принятие определённых мер, чтобы пересмотреть сложившуюся ситуацию и то наследие, которое сегодня существует в грузино-американских отношениях при новой администрации США», — заявила Мака Бочоришвили.



По оценке министра, целенаправленные кампании, проводившиеся в последнее время против Грузии, оказали определённое влияние на международное позиционирование страны, что отразилось и на динамике отношений с партнёрскими государствами.



«Мы не можем быть настолько наивными, чтобы думать, будто усилия, направленные на дискредитацию Грузии, были безрезультатными. Разумеется, это имело определённые последствия. Мы видим охлаждение отношений с нашими партнёрами, что является результатом усилий этих сил. Особые усилия были направлены на то, чтобы вытеснить Грузию как из европейской, так и из американской повестки дня», — отметила министр иностранных дел.



Говоря о перспективах отношений между Грузией и Соединённые Штаты Америки, Мака Бочоришвили подчеркнула важность диалога и двусторонней вовлечённости. По её словам, Грузия неоднократно выражала готовность к обновлению отношений.



«Мы не раз заявляли, что готовы к обновлению отношений с Соединёнными Штатами Америки, и, конечно, это требует определённой вовлечённости с обеих сторон. Это заявление также подтверждает, что со стороны США есть определённая готовность возобновить работу над тем, что может быть сделано в интересах двух стран и что может составлять повестку двусторонних отношений», — отметила Мака Бочоришвили.



Министр особо подчеркнула значение диалога как необходимого условия партнёрства. По её оценке, отношения между двумя странами должны основываться на чётком определении взаимных интересов.



«Это, прежде всего, требует диалога и взаимодействия с обеих сторон, чтобы было более ясно видно, какими интересами руководствуются Соединённые Штаты в нашем регионе и что может быть включено в повестку отношений между нашими странами», — заявила Мака Бочоришвили.





