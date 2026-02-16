Шарманашвили: Грузинское государство не допустит наличия «черных денег» в грузинской политике

Грузинское государство не допустит наличия «чёрных денег» в грузинской политике — разумеется, все незаконные пути будут пресечены, - указанное заявление, комментируя анонсированные изменения в закон «О грантах», сделал депутат от партии «Грузинская мечта» Тенгиз Шарманашвили.



По его словам, особенно после заседания Хельсинкской комиссии, совершенно несерьёзно утверждать, что подготовка этих изменений является цензурой или давлением.



«На Хельсинкской комиссии было прямо сказано, и даже названы организации, кто намерен незаконно ввозить деньги в Грузию для финансирования экстремизма и революционных сценариев. Они не скрывали ни своих целей, ни того, что собираются это делать. Мы увидели и »хижины Ниф-Нифа и Наф-Нафа» — в Эстонии. Наши неправительственные организации якобы зарегистрированы там и получают миллионы финансирования. Грузинское государство не допустит наличия »чёрных денег» в грузинской политике. Разумеется, все незаконные пути будут пресечены. Марта Кос заявила, что намерена ввозить деньги в Грузию незаконно. Когда они отказываются от прозрачности, мы реагируем на это. В целях защиты суверенитета мы действуем в оборонительном режиме. Они придумывают всё новые методы - причём не делают это тайно, а заявляют об этом с высоких трибун. Завтра придумают что-то новое, чтобы ввести деньги в грузинскую политику, и завтра у нас будет реакция. Мы находимся в режиме защиты своего суверенитета. Нас вынудили к этому. Разве мы придумали, что они собираются ввозить деньги? Они сами говорят об этом публично. Ни одна уважающая себя страна, да и даже неуважающая, формально не допустит ввоза средств из иностранных государств в свою страну», - заявил Шарманашвили.





