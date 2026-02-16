|
В СГБ Грузии проведены кадровые изменения
16.02.2026 12:12
По информации Государственной службы безопасности Грузии, в ведомстве были проведены кадровые изменения.
Как говорится в распространённом сообщении, директором Информационно-аналитического департамента Службы государственной безопасности назначен Владимир Константиниди.
Также сообщается, что государственное подведомственное учреждение, входящее в сферу управления СГБ - Разведывательное агентство, возглавит Михаил Дзагнидзе.
