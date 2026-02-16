Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В СГБ Грузии проведены кадровые изменения


16.02.2026   12:12


По информации Государственной службы безопасности Грузии, в ведомстве были проведены кадровые изменения.

Как говорится в распространённом сообщении, директором Информационно-аналитического департамента Службы государственной безопасности назначен Владимир Константиниди.

Также сообщается, что государственное подведомственное учреждение, входящее в сферу управления СГБ - Разведывательное агентство, возглавит Михаил Дзагнидзе.


