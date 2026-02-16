|
Семь человек задержаны по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками
16.02.2026 10:55
Сотрудники Центрального управления уголовной полиции Министерства внутренних дел в разное время арестовали 7 человек по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками.
Их обвиняют в незаконной закупке и хранении крупных, и особенно крупных, партий наркотических средств и содействии их сбыту.
Среди задержанных – как граждане Грузии, так и иностранцы.
В результате обысков личных и жилых домов обвиняемых и в ходе следственных действий сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств в указанных ими местах особо крупное количество наркотических средств, предназначенных для продажи, в том числе: «кокаин», «альфа-ПВП», «метадон», «бупренорфин» и 81 таблетку, содержащую наркотические вещества.
В результате следственных действий полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотических средств, и деньги, предположительно полученные от продажи наркотических средств.
В Тбилиси сотрудники правоохранительных органов на основании оперативной информации задержали одного из задержанных, который умышленно врезался на своем автомобиле в сотрудника Центрального управления уголовной полиции и транспортное средство, зарегистрированное на балансе министерства.
В результате полицейский получил различные телесные повреждения и был доставлен в клинику для оказания необходимой медицинской помощи. Обвиняемый скрылся с места происшествия.
В результате оперативных мероприятий и следственных действий сотрудники правоохранительных органов арестовали его как обвиняемого и изъяли в качестве вещественных доказательств наркотики, хранившиеся им с целью сбыта, в одном из мест.
Ведется расследование по статьям 260, 19-260, 260-четверть и 353-прима Уголовного кодекса, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
