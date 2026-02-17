Еще один разыскиваемый гражданин Турции задержан в Аджарии

17.02.2026 10:57





Сотрудники Главного управления Аджарской Центральной уголовной полиции Министерства внутренних дел задержали Э.Б., 2000 года рождения, разыскиваемого Турецкой Республикой.



Задержанный Э.Б. разыскивался по запросу правоохранительных органов Турецкой Республики за различные тяжкие преступления.



В ходе обыска в месте временного проживания задержанного в муниципалитете Хелвачаури полиция изъяла в качестве вещественных доказательств незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы. Расследование по данному факту ведется в соответствии с частями 3 и 4 статьи 236 Уголовного кодекса, предусматривающей лишение свободы на срок до 7 лет.



В настоящее время задержанный находится в исправительном учреждении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





