МВД: в Грузии задержаны 97 человек, причастных к организованной преступности

18.02.2026 12:41





МВД сообщает о задержании 97 человек, причастных к организованной преступности, из них 81 человек были вовлечены в наркопреступную схему, заявил министр внутренних дел Гела Геладзе. Среди задержанных есть как граждане Грузии, так и иностранные граждане.



«Только за последние 48 часов в Тбилиси и регионах мы задержали 97 лиц, причастных к организованной преступности. Изъято особо крупное количество различных видов наркотических средств.



Задержанные за сбыт наркотиков реализовывали их различными способами, в том числе через интернет-приложения, методом так называемой передачи «из рук в руки», а также путём размещения наркотиков в заранее определённых местах.



Для выявления наркосбытчиков наши сотрудники неоднократно проводили контрольные закупки наркотиков со скрытой аудио и видеозаписью, что подтверждает преступные действия задержанных.



В результате личных обысков, обысков автомобилей и жилых помещений, а также в ходе следственных экспериментов по указанным ими адресам изъяты подготовленные к сбыту особо крупные партии различных наркотических средств, в том числе: героин, кокаин, альфа-PVP, субоксин, бупренорфин и другие. Также изъяты материалы для фасовки и культивирования наркотиков и, предположительно, денежные средства, полученные от их реализации.



Среди задержанных – гражданин Латвии, который на основании оперативной информации был задержан в Тбилисском международном аэропорту. Он пытался ввезти в Грузию особо крупную партию кокаина весом более полукилограмма.



Кроме того, на основании оперативной информации в одной из квартир в Тбилиси была обнаружена нарколаборатория, где наркотические средства изготавливались кустарным способом. Задержаны двое граждан Ирана, изъято особо крупное количество наркотика, до полкилограмма метамфетамина.



Одновременно в рамках параллельно проводимых полицейских мероприятий задержаны ещё 16 человек, при обысках у которых, в жилищах, подсобных помещениях и автомобилях, изъяты десятки единиц огнестрельного и автоматического оружия, а также гранаты.



Расследование ведётся по статьям 236, 260, 262 и 265 прима Уголовного кодекса, которые предусматривают наказание вплоть до 20 лет лишения свободы или пожизненного заключения», — заявил министр.



Источник: SOVA

