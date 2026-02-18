Призёрам Олимпиады Метёлкиной и Берулава выплатят по 500 тысяч лари

Призёрам Олимпиады Метёлкиной и Берулава выплатят по 500 тысяч лари



О решении выплатить суммы призёрам Олимпиады объявил глава правительства «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Каждому спортсмену будет выплачено около 187 тысяч долларов.



Ранее сообщалось, что за каждую золотую медаль премия составит 1 млн лари, за серебряную – 500 тысяч, за бронзовую – 300 тысяч.



«У нас была установлена премия за призовые места. За каждую медаль для пары предусматривалась премия в размере 500 000 лари. Соответственно, каждый должен был получить по 250 000 лари. Однако мы приняли решение, и за эту победу каждый спортсмен в паре получит по 500 000 лари, исходя из того, что это историческая победа, которую они принесли нашей стране», - заявил Кобахидзе.



Пара фигуристов Анастасии Метёлкиной и Луки Берулава завоевала серебряную медаль – первую для Грузии медаль в истории зимних Олимпийских игр.





