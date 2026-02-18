У Тбилисского городского суда произошла потасовка, есть задержанные

У здания Тбилисского городского суда произошла потасовка, в физическое противостояние вступили сторонники убитого бизнесмена Левана Джангвеладзе и братьев Микадзе. Как сообщает корреспондент телекомпании Pirveli, в конфликт вмешалась полиция, которая задержала около 10 человек.



Это уже третий случай, когда рассмотрение дела об убийстве Левана Джангвеладзе проходит на фоне противостояния. Столкновение между сторонниками Джангвеладзе и Микадзе произошло и накануне, прямо во дворе суда.



Напомним, брат так называемого «вора в законе» Леван Джангвеладзе был убит 14 марта на проспекте Чавчавадзе. По факту произошедшего 17 марта полиция задержала Гелу Удзилаури. Суд уже приговорил его к пожизненному лишению свободы.



По делу об убийстве Джангвеладзе 12 августа МВД задержало трёх человек – Георгия Микадзе, Георгия Качкачишвили и Мамуку Багдавадзе. Заочно обвинения были предъявлены Давиду Микадзе и Георгию Джохадзе. Братья Микадзе входят в окружение Отара Парцхаладзе. По этому же делу обвиняемым проходит и сам Отар Романов Парцхаладзе, объявленный в розыск.





