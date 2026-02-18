|
Новый грузинский паспорт и удостоверение личности победили в международном конкурсе на лучший защищенный документ
18.02.2026 17:31
Новый биометрический паспорт и электронное удостоверенин личности гражданина Грузии победили в международном конкурсе как идентификационные документы, соответствующие современным стандартам, отличающиеся высоким уровнем безопасности, а также выразительным и изысканным дизайном.
По информации Агентство развития государственных сервисов Грузии, новый биометрический паспорт и электронная ID-карта, выдача которых началась в 2025 году, были представлены на конкурсе в рамках регионального форума по технологиям защищённых документов «High Security Printing EMEA 2026» в номинации «Лучшая серия документов».
На церемонии награждения премия была вручена председателю Агентства развития государственных сервисов Министерства юстиции Грузии Русудан Коходзе.
Ежегодный региональный форум по технологиям защищённых документов прошёл в столице Королевства Марокко — Рабат — и был организован британской компанией Reconnaissance International. В мероприятии приняли участие более 300 делегатов примерно из 50 стран.
Представители агентства — заместитель директора департамента гражданского реестра Тамта Петвиашвили и менеджер проекта документов нового поколения Наталия Гегелашвили — выступили на форуме с докладом и ознакомили участников с дизайном и характеристиками новых грузинских документов.
Безопасность документов нового поколения — биометрического паспорта гражданина Грузии и электронной ID-карты — дополнительно усилена современными защитными элементами, а их дизайн выполнен с использованием национальной тематики.
