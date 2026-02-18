Швеция обеспокоена текущими событиями в Грузии - МИД

«Мы твёрдо настроены продолжать поддержку демократических и проевропейских сил», — заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард, выступая в парламенте с отчётом о внешней политике Швеции на 2026 год.



По её словам, в настоящее время многие страны стучатся в дверь Евросоюза и стремятся стать частью свободной Европы и крупнейшего единого рынка в мире.



«В наших интересах помогать странам-кандидатам добиваться прогресса на пути к членству в ЕС. Швеция глубоко обеспокоена событиями, происходящими в Грузии. В то же время мы твёрдо намерены продолжать поддержку демократических и проевропейских сил, существующих в стране», — заявила Мария Мальмер Стенергард.







