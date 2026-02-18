Исчезновение 24-летней женщины в Тбилиси – что говорят друг и мать пропавшей?

Стали известны подробности исчезновения в Тбилиси 24-летней гражданки Латвии Эвелины Смирновой. Грузинская служба Радио Свобода поговорила с матерью девушки и с молодым человеком, который видел её последним.



След Эвелины теряется с 15 февраля. Она прилетела в Грузию 12 февраля вместе с другом, а возвращение в Латвию было запланировано на вечер 18 февраля. В воскресенье пара ездила на винную экскурсию в Сигнахи. Вернувшись в Тбилиси, они остановились у метро «Авлабари», где молодой человек зашёл в магазин, а девушка осталась снаружи. Когда он вышел, её уже не было.



По словам молодого человека, записи с камер наружного наблюдения показывают, что Эвелина уходит с неизвестным мужчиной. Он утверждает: на записи видно, что девушка спокойно следует за мужчиной.



В полицию он обратился в ту же ночь. Последние два дня он сотрудничает со следствием и передаёт информацию о маршрутах их передвижения. Также он намерен обратиться в посольство Латвии в Грузии.



Мать пропавшей, Нания Петрова, рассказала, что не знала о поездке дочери в Грузию. По её словам, в последний раз они общались в четверг — обменялись сообщениями в соцсетях. В субботу она поздравила дочь с Днём святого Валентина, но ответа уже не получила. О возможной поездке в Тбилиси женщина узнала от знакомых дочери в Латвии. Она также связалась с молодым человеком, который сопровождал Эвелину. Тот сообщил, что они были на экскурсии и вечером вернулись в столицу, при этом употребляли алкоголь. Мать не исключает, что кто-то мог воспользоваться ситуацией.



По её словам, к делу подключена и латвийская полиция, которая уже связалась с грузинскими правоохранительными органами.



В МВД Грузии заявили, что розыскные мероприятия проводятся в интенсивном режиме и «осуществляются все соответствующие действия». Других деталей в полиции не раскрывают. В МИД Грузии пока не дали комментариев.





