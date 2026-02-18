|
|
|
Прокуратура: Георгий Бачиашвили признал себя виновным по всем уголовным делам, возместил ущерб, и с ним было заключено процессуальное соглашение
18.02.2026 20:30
По заявлению Прокуратуры Грузии, бывший руководитель Фонда соинвестирования Георгий Бачияшвили полностью признал вину по всем уголовным делам и возместил причинённый ущерб.
Как сообщили в прокуратуре, с Бачияшвили заключено процессуальное соглашение, предусматривающее выплату штрафа и условное наказание.
«Полностью признал вину по всем уголовным делам, а также в полной мере сотрудничал со следствием, возместил ущерб, в связи с чем с ним заключено процессуальное соглашение о выплате штрафа и условном осуждении», - заявили в прокуратуре.
Бывший руководитель «Фонда соинвестирования» Георгий Бачияшвили сегодня покинул пенитенциарное учреждение.
Напомним, что Служба государственной безопасности Грузии задержала Георгия Бачияшвили в мае 2025 года.
Напомним, что Георгий Бачияшвили осуждён по делу о присвоении криптовалюты учредителя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. По данному делу ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.
Бачияшвили также осуждён по другому делу, связанному с незаконным пересечением государственной границы. По этому делу ему назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Кроме того, Георгию Бачияшвили предъявлено обвинение по делу «Мтквари ГЭС» по статье 2201 УК Грузии – «Неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицом, обладающим специальными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия», что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет.
|
|
|
