Давиташвили покинул страну после опроса в СГБ - утверждает, что с деловым визитом
18.02.2026 21:50
Бывший вице-премьер правительства Грузии Леван Давиташвили разъяснил, почему не находится в Грузии.
По его словам, у него был запланирован визит, и в конце недели он вернётся.
Также Давиташвили заявил, что находится за границей с рабочим визитом.
«Мне регулярно приходится совершать рабочие визиты. Почти каждую неделю, и сейчас у меня тоже был запланирован визит. В конце недели возвращаюсь, на следующей неделе снова предстоит поездка… Это реальная информация», - заявил Давиташвили, комментарий которого распространяет BMG.
Напомним, что накануне Давиташвили был опрошен в Службе государственной безопасности Грузии.
После опроса Леван Давиташвили заявил, что «встреча касалась участия Грузии в газоснабжении Европы и связанных с этим рисков».
Позднее в СГБ Грузии разъяснили, что Давиташвили находился на опросе в Антикоррупционном агентстве по конкретному уголовному делу, а не на встрече для обсуждения вопросов. В ведомстве также заявили, что вопрос о рисках во время допроса касался газоснабжения Грузии и возможного ухудшения условий для страны по заключённому контракту, а не газоснабжения Евросоюза.
