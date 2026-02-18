Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Давиташвили покинул страну после опроса в СГБ - утверждает, что с деловым визитом


18.02.2026   21:50


Бывший вице-премьер правительства Грузии Леван Давиташвили разъяснил, почему не находится в Грузии.

По его словам, у него был запланирован визит, и в конце недели он вернётся.

Также Давиташвили заявил, что находится за границей с рабочим визитом.

«Мне регулярно приходится совершать рабочие визиты. Почти каждую неделю, и сейчас у меня тоже был запланирован визит. В конце недели возвращаюсь, на следующей неделе снова предстоит поездка… Это реальная информация», - заявил Давиташвили, комментарий которого распространяет BMG.

Напомним, что накануне Давиташвили был опрошен в Службе государственной безопасности Грузии.

После опроса Леван Давиташвили заявил, что «встреча касалась участия Грузии в газоснабжении Европы и связанных с этим рисков».

Позднее в СГБ Грузии разъяснили, что Давиташвили находился на опросе в Антикоррупционном агентстве по конкретному уголовному делу, а не на встрече для обсуждения вопросов. В ведомстве также заявили, что вопрос о рисках во время допроса касался газоснабжения Грузии и возможного ухудшения условий для страны по заключённому контракту, а не газоснабжения Евросоюза.


