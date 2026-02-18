Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
СГБ: Бывший вице-премьер Леван Давиташвили в данный момент в стране отсутствует


18.02.2026   20:31


В Службе государственной безопасности подтверждают, что бывший вице-премьер Леван Давиташвили в настоящее время не находится в Грузии.

В СГБ сообщили информационному интернет-агентству Interpressnews, что Давиташвили «в данный момент в стране отсутствует».

Напомним, 17 февраля Давиташвили находился на допросе в Службе государственной безопасности. Позже он заявил, что «встреча касалась участия Грузии в поставках европейского газа и связанных с этим рисков».

В СГБ пояснили, что Давиташвили был допрошен в Антикоррупционном агентстве по конкретному уголовному делу, а не на встрече, где обсуждались эти вопросы. Также в ведомстве отметили, что во время допроса вопрос о рисках касался поставок газа в Грузию и возможного ухудшения условий для страны по заключённому контракту, что находится в рамках расследования, а не поставок газа в Европу.


