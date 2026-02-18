Платон Калмахелидзе назначен государственным поверенным в регионе Кахетия

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил Платона Калмахелидзе государственным поверенным (губернатором) в регионе Кахетия. Сегодня премьер встретился с новым государственным поверенным в администрации правительства.



На встрече внимание было уделено текущим и запланированным к реализации важным проектам в регионе.



Ираклий Кобахидзе пожелал Платону Калмахелидзе успехов на новой должности.



Платон Калмахелидзе имеет многолетний опыт работы в государственном и частном секторах. До настоящего времени он занимал должность первого заместителя государственного поверенного в Кахетии, а также в 2014 году был избран мэром Телави.







