Платон Калмахелидзе назначен государственным поверенным в регионе Кахетия
18.02.2026 18:43
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил Платона Калмахелидзе государственным поверенным (губернатором) в регионе Кахетия. Сегодня премьер встретился с новым государственным поверенным в администрации правительства.
На встрече внимание было уделено текущим и запланированным к реализации важным проектам в регионе.
Ираклий Кобахидзе пожелал Платону Калмахелидзе успехов на новой должности.
Платон Калмахелидзе имеет многолетний опыт работы в государственном и частном секторах. До настоящего времени он занимал должность первого заместителя государственного поверенного в Кахетии, а также в 2014 году был избран мэром Телави.
