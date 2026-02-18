Георгий Бачиашвили освобождени из тюрьмы по процессуальному соглашению

18.02.2026 18:39





Георгий Бачиашвили, бывший глава Коинвестиционного фонда и бывший «личный финансист» Бидзины Иванишвили, приговоренный к многолетнему тюремному заключению, вышел из тюрьмы.



Информацию, распространенную телеканалами «Пирвели» и «Формула», подтвердила прокуратура Радио Свобода.



Прокуратура также сообщила Радио Свобода, что Бачиашвили:



- «полностью признал все преступления»;



- «полностью сотрудничал со следствием» и



- «возместил ущерб»,



- после чего «подписал процессуальное соглашение об условном освобождении».



«Подтверждаю, что Георгий на свободе. С ним заключено соглашение о признании вины по всем текущим делам», — заявил его адвокат Леван Махарашвили в эфире телеканала «Пирвели».



По его словам, «уголовное преследование» родителей Бачиашвили, проживающих за границей, прекращено.



«На данный момент нет никаких дел против Георгия Бачиашвили или членов его семьи», — сказал он.



По словам адвоката:



• В качестве наказания Бачиашвили приговорен к одному году лишения свободы условно, из которых 9 месяцев зачтены как отбытые, и только 3 месяца будут отбыты условно;

• ему также предписано выплатить государству 50 000 лари в качестве штрафа.



«Соглашение заключено в гражданской части, сумма согласована между сторонами, и эти условия являются конфиденциальными», — сказал он.



Речь идет о соглашении, достигнутом между Бидзиной Иванишвили и Георгием Бачиашвили.



Георгий Бачиашвили был приговорен к 11 годам лишения свободы по «делу о криптовалютах», жертвой которого, как известно, следствием был признан Бидзина Иванишвили.



Апелляционный суд объявил вердикт по делу Георгия Бачиашвили 12 августа.



Первоначально Бачиашвили был приговорен к 11 годам лишения свободы, а позже ему было предписано выплатить штраф в размере до 9000 биткоинов.



Бачиашвили, тайно покинувший страну в 2025 году, утверждал, что был незаконно и насильно доставлен в Грузию из Объединенных Арабских Эмиратов.



30 сентября 2025 года родители Георгия Бачиашвили были заочно приговорены к тюремному заключению — они находятся за границей.



Бачиашвили также был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы по другому делу — за незаконное пересечение границы.



До настоящего времени суд также рассматривал уголовное дело, связанное с МтквариГЭС.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





