Правительство отказалось от запрета: иностранные студенты останутся в государственных вузах Грузии

Премьер-министр Иракли Кобахидзе заявил, что отказ от приёма иностранных студентов в государственных университетах был бы ошибкой с точки зрения экономических интересов страны. Таким образом правительство фактически пересмотрело своё решение, принятое в декабре 2025 года.



Что произошло?



После анонса реформы высшего образования министр образования Гиви Миканадзе в декабре 2025 года сообщил, что с нового учебного года государственные университеты больше не будут принимать иностранных студентов. Ограничение не распространялось на частные вузы.



Тогда решение объясняли необходимостью максимальной ориентации государственных университетов на «государственные интересы» и обеспечение качественного образования для граждан Грузии.



Однако уже 12 февраля администрация правительства распространила комментарий Кобахидзе, из которого стало ясно — позиция изменена.



Экономический аргумент



Выступая в парламенте в формате интерпелляции по вопросам миграции, премьер подчеркнул значимость иностранных студентов для экономики страны.



По его словам:



• В Грузии обучаются 37 000 иностранных студентов

• Из них 35 040 человек имеют учебный вид на жительство

• Доля учебного ВНЖ в общей структуре составляет 32,65%



Главное — экономический эффект:

• Вклад иностранных студентов в экономику — 1,2 млрд лари

• Ежегодные поступления в бюджет — 300 млн лари

• Создано более 10 000 рабочих мест



«Только от иностранных студентов ежегодно в бюджет поступает 300 миллионов лари. Мы считаем, что отказываться от этого было бы неправильно с точки зрения экономических интересов страны», — заявил Кобахидзе.



Политический контекст



Премьер также сравнил этот вклад с зарубежной помощью, упомянув, что, по его словам, ряд иностранных структур «не приносили прямой пользы бюджету», тогда как доход от иностранных студентов является реальным и ощутимым.

Итог



Правительство официально подтвердило, что не видит необходимости пересматривать вопрос обучения иностранных студентов в государственных вузах.



Экономический фактор оказался решающим — и запрет, анонсированный всего месяц назад, отменён.





