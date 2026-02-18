|
|
|
Правительство отказалось от запрета: иностранные студенты останутся в государственных вузах Грузии
18.02.2026 17:27
Премьер-министр Иракли Кобахидзе заявил, что отказ от приёма иностранных студентов в государственных университетах был бы ошибкой с точки зрения экономических интересов страны. Таким образом правительство фактически пересмотрело своё решение, принятое в декабре 2025 года.
Что произошло?
После анонса реформы высшего образования министр образования Гиви Миканадзе в декабре 2025 года сообщил, что с нового учебного года государственные университеты больше не будут принимать иностранных студентов. Ограничение не распространялось на частные вузы.
Тогда решение объясняли необходимостью максимальной ориентации государственных университетов на «государственные интересы» и обеспечение качественного образования для граждан Грузии.
Однако уже 12 февраля администрация правительства распространила комментарий Кобахидзе, из которого стало ясно — позиция изменена.
Экономический аргумент
Выступая в парламенте в формате интерпелляции по вопросам миграции, премьер подчеркнул значимость иностранных студентов для экономики страны.
По его словам:
• В Грузии обучаются 37 000 иностранных студентов
• Из них 35 040 человек имеют учебный вид на жительство
• Доля учебного ВНЖ в общей структуре составляет 32,65%
Главное — экономический эффект:
• Вклад иностранных студентов в экономику — 1,2 млрд лари
• Ежегодные поступления в бюджет — 300 млн лари
• Создано более 10 000 рабочих мест
«Только от иностранных студентов ежегодно в бюджет поступает 300 миллионов лари. Мы считаем, что отказываться от этого было бы неправильно с точки зрения экономических интересов страны», — заявил Кобахидзе.
Политический контекст
Премьер также сравнил этот вклад с зарубежной помощью, упомянув, что, по его словам, ряд иностранных структур «не приносили прямой пользы бюджету», тогда как доход от иностранных студентов является реальным и ощутимым.
Итог
Правительство официально подтвердило, что не видит необходимости пересматривать вопрос обучения иностранных студентов в государственных вузах.
Экономический фактор оказался решающим — и запрет, анонсированный всего месяц назад, отменён.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна