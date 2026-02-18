Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Правительство отказалось от запрета: иностранные студенты останутся в государственных вузах Грузии


18.02.2026   17:27


Премьер-министр Иракли Кобахидзе заявил, что отказ от приёма иностранных студентов в государственных университетах был бы ошибкой с точки зрения экономических интересов страны. Таким образом правительство фактически пересмотрело своё решение, принятое в декабре 2025 года.

Что произошло?

После анонса реформы высшего образования министр образования Гиви Миканадзе в декабре 2025 года сообщил, что с нового учебного года государственные университеты больше не будут принимать иностранных студентов. Ограничение не распространялось на частные вузы.

Тогда решение объясняли необходимостью максимальной ориентации государственных университетов на «государственные интересы» и обеспечение качественного образования для граждан Грузии.

Однако уже 12 февраля администрация правительства распространила комментарий Кобахидзе, из которого стало ясно — позиция изменена.

Экономический аргумент

Выступая в парламенте в формате интерпелляции по вопросам миграции, премьер подчеркнул значимость иностранных студентов для экономики страны.

По его словам:

• В Грузии обучаются 37 000 иностранных студентов
• Из них 35 040 человек имеют учебный вид на жительство
• Доля учебного ВНЖ в общей структуре составляет 32,65%

Главное — экономический эффект:
• Вклад иностранных студентов в экономику — 1,2 млрд лари
• Ежегодные поступления в бюджет — 300 млн лари
• Создано более 10 000 рабочих мест

«Только от иностранных студентов ежегодно в бюджет поступает 300 миллионов лари. Мы считаем, что отказываться от этого было бы неправильно с точки зрения экономических интересов страны», — заявил Кобахидзе.

Политический контекст

Премьер также сравнил этот вклад с зарубежной помощью, упомянув, что, по его словам, ряд иностранных структур «не приносили прямой пользы бюджету», тогда как доход от иностранных студентов является реальным и ощутимым.
Итог

Правительство официально подтвердило, что не видит необходимости пересматривать вопрос обучения иностранных студентов в государственных вузах.

Экономический фактор оказался решающим — и запрет, анонсированный всего месяц назад, отменён.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна