В парламенте предложили решать вопрос демографии чтением книг в школах и вузах

18.02.2026 17:38





«Предмет «Демография» должен преподаваться в университетах, а для школ должны быть подготовлены учебники», – такая идея была озвучена сегодня, 18 февраля, в грузинском парламенте.



Идея преподавания демографии студентам и школьникам выдвинута депутатом парламента Дмитрием Хундадзе и представителем политической группы «Народная сила».



Как отметил депутат во время обращения к премьер-министру Ираклию Кобахидзе в парламенте, говоря о демографических проблемах, с учетом существующих вызовов в этой области, необходимо повышать осведомленность населения и популяризировать демографическую политику.



Именно поэтому депутат заявляет, что помимо подготовки школьных учебников, направление «Демография» должно быть включено в число приоритетных направлений в высших учебных заведениях, и должны быть определены соответствующие квоты.



«Я полностью согласен с премьер-министром в том, что в Грузии в отношении вопросов демографической безопасности и демографических вызовов необходимо популяризировать демографическую политику и повышать осведомленность населения…



Направление «Демография» следует включить в число приоритетных направлений в высших учебных заведениях, что означает усиление популяризации в университетах и ​​выделение квот в этой области. Демография как предмет должна преподаваться на соответствующих факультетах. Также для школ следует подготовить учебник по демографической истории Грузии, в том числе и в качестве дополнительного учебного материала», — сказал Дмитрий Хундадзе в своем выступлении.





