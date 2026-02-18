Кобахидзе: В текущем году, согласно нашему плану, из страны должно быть выдворено около четырёх тысяч нелегальных мигрантов

«У нас есть цель максимально ужесточить подход и обеспечить сведение нелегальной миграции в нашей стране к нулю», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая в парламенте в порядке интерпелляции.



По словам главы правительства, стратегия, утверждённая в 2020 году, предусматривает менее ощутимые меры в этом направлении, и новая стратегия может быть отражена в обновлённом документе, который позволит эффективно бороться с незаконной миграцией.



«В текущем году, согласно нашему плану, из страны должно быть выдворено около четырёх тысяч нелегальных мигрантов. Это означает, что в течение нескольких лет мы можем полностью ликвидировать незаконную миграцию в Грузии. Мы считаем, что это более эффективная стратегия, чем та, которая была отражена в документе, утверждённом в 2020 году.



Разумеется, существует высокий общественный интерес на фоне процессов, которые развиваются, особенно в странах Европейского союза. Естественно, у всех есть опасение, чтобы то же самое не повторилось в нашей стране. Вы видите, как растёт доля мигрантов в населении отдельных стран ЕС. Конечно, одной из наших важнейших национальных задач является обеспечение сохранения нашей национальной и религиозной идентичности. Соответственно, будет сделано максимум для борьбы с нелегальной миграцией в нашей стране. Для этого уже приняты конкретные меры, и их принятие в будущем, безусловно, продолжится.



