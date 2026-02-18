|
18.02.2026 16:30
Первый заместитель министра обороны Грузии находится с рабочим визитом в Италии.
В Риме, во Дворце военно-морского флота, состоялась встреча, на которой Паата Патиашвили обсудил с итальянским коллегой, Маттео Перего ди Кремнаго, вопросы двустороннего сотрудничества между Грузией и Италией в сфере обороны.
На встрече стороны обсудили динамику двустороннего взаимодействия и перспективы его углубления. Было отмечено значение продолжения диалога и консультаций между странами на высоком уровне, что будет способствовать укреплению существующего партнёрства и доверия.
Разговор также коснулся вопросов региональной безопасности и существующих вызовов. Стороны договорились продолжить работу по тем направлениям, которые нацелены на углубление сотрудничества в сфере обороны и безопасности.
В рамках визита первый заместитель министра также посетил крупнейшую компанию оборонной промышленности Италии — Leonardo S.p.A..
