Первый заместитель министра обороны Грузии находится с рабочим визитом в Италии


18.02.2026   16:30


Первый заместитель министра обороны Грузии находится с рабочим визитом в Италии.

В Риме, во Дворце военно-морского флота, состоялась встреча, на которой Паата Патиашвили обсудил с итальянским коллегой, Маттео Перего ди Кремнаго, вопросы двустороннего сотрудничества между Грузией и Италией в сфере обороны.

На встрече стороны обсудили динамику двустороннего взаимодействия и перспективы его углубления. Было отмечено значение продолжения диалога и консультаций между странами на высоком уровне, что будет способствовать укреплению существующего партнёрства и доверия.

Разговор также коснулся вопросов региональной безопасности и существующих вызовов. Стороны договорились продолжить работу по тем направлениям, которые нацелены на углубление сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

В рамках визита первый заместитель министра также посетил крупнейшую компанию оборонной промышленности Италии — Leonardo S.p.A..


