Адвокат пояснил, что было изъято во время обыска из квартиры задержанной Элисо Киладзе

18.02.2026 18:35





Следственные действия в доме журналистки Элисо Киладзе, длившиеся в течение 7 часов, завершены.



Как сообщил журналистам после окончания обыска адвокат Валерий Гелбахиани, следователи изъяли из дома два ноутбука, три карты памяти, телефон и денежные средства в иностранной валюте, однако о какой сумме идёт речь, адвокат не уточнил.



Как пояснил Валерий Гелбахиани, «сумма не настолько велика, чтобы о ней говорить». По его словам, изъятые деньги принадлежат супругу Элисо Киладзе.



«Несмотря на то, что квартира не большая, двухкомнатная, были просмотрены, прочитаны, опечатаны и изъяты буквально все бумаги, и процедура заняла огромное количество времени. Ничего существенного не изъяли - один ноутбук, телефон и второй ноутбук из спальни сына, также изъяли блокноты, три флэшки и семейные денежные средства, которые, по заявлению супруга Элисо Киладзе, принадлежат ему. Сумма небольшая, но я воздержусь от её озвучивания. Это иностранная валюта, но не такая большая сумма, чтобы о ней говорить. Глава семьи, господин Гия Харшиладзе, находился в квартире, он заявил, что это его личные средства, у него есть аграрное хозяйство, официальный доход, и он в любой момент может подтвердить происхождение этих средств.



Если из «колл-центра» украдено 7 миллионов, и эта небольшая сумма что-то означает, пусть это подтвердит следствие. На данный момент, исходя из того, что я видел, а это протокол обыска, судебное постановление о проведении обыска и информацию, распространённую прокуратурой, считаю, что всё это пока довольно расплывчато. Что касается изъятых средств, я не могу назвать сумму на данном этапе, поскольку это необходимо согласовать с семьёй – об этом попросили сами члены семьи. Ничего секретного там нет. У человека есть источник дохода, он указал в протоколе, откуда эти средства, это будет проверено следствием, и, вероятно, деньги будут возвращены, поскольку таковы условия.



Что касается обоснованности обыска, у меня есть претензии по этому поводу. Когда состоится судебное заседание, я представлю соответствующие аргументы. Что касается самого обвинения, я его пока не видел. Вероятно, завтра мне представят материалы дела, однако, исходя из информации, распространённой прокуратурой, считаю, что обвинение весьма расплывчатое. В судебной практике такой совокупности, которую они описали, ещё не было. Что-то придумали, посмотрим. Думаю, просматриваются признаки искусственности: кто-то дал какие-то показания, и на этом основании произведено задержание. Так доказательства не собираются. Доказательства требуют подтверждения, а на данный момент их нет. При допросе Элисо Киладзе в Генеральной прокуратуре присутствовала адвокат Натия Коркотадзе, и доказательства ей не передали. Это означает, что доказательств у них нет. По данному делу Элисо Киладзе была допрошена в Генеральной прокуратуре», - заявил Валерий Гелбахиани.





