Кобахидзе: В Грузии по многим направлениям существует серьёзный дефицит рабочей силы

18.02.2026 14:20





Грузинский премьер выступил в парламенте с отчетом на тему миграции. Ираклий Кобахидзе заявил, что миграцию в стране определяют несколько важных факторов. Один из них — дефицит рабочей силы, «если бы не иностранные работники, пришлось бы остановить реализацию ряда проектов», утверждает Кобахидзе:



«Что в целом обусловило иммиграцию в Грузию? Есть несколько важных факторов. Первый – Грузия является туристической страной, и, естественно, в таких условиях управление миграцией связано с особыми трудностями. Вам известно, что система образования также открыта для иностранцев. Сегодня в Грузии обучаются 37 000 иностранных студентов.



Третий важный фактор – трудовая миграция. В Грузии по многим направлениям существует серьёзный дефицит рабочей силы, и если бы не иностранные работники, пришлось бы остановить реализацию ряда проектов, поскольку на рынке нет грузинских работников, которые были бы заняты в соответствующих сферах. Такого интереса нет. Конечно, нелегальная миграция является одним из важных факторов, который требует особых усилий », — заявил Кобахидзе.



Среди таких факторов Кобахидзе назвал и тот факт, что граждане 96 стран имеют право находиться в Грузии без вида на жительство сроком до одного года, в большинстве случаев речь идёт о европейских странах.



«Хочу сказать, что активизирована работа Департамента миграции, и примерно через месяц, максимум в апреле, у нас будут уточнённые данные по нелегальной миграции. По предварительным данным, число нелегальных мигрантов в Грузии составляет около 20 000 человек.



Однако ещё раз подчеркну, что в течение примерно двух месяцев у нас будут точные данные. 107 000 плюс 20 000 – это в общей сложности 127 000 человек. К этому добавляется около 125 000 граждан Украины, которые находятся в Грузии без вида на жительство и разрешения. Остаётся примерно 100 000 мигрантов сверх этого показателя.



Откуда берётся эта цифра? Граждане 96 стран имеют право находиться в Грузии до одного года без получения вида на жительство. В большинстве случаев это европейские страны. Практически все европейские страны, за исключением одной, пользуются этой привилегией в Грузии, речь идёт не только о странах ЕС, но обо всех странах Европы. Этой привилегией также пользуются все страны Центральной Азии и все так называемые страны Персидского залива», — заявил Кобахидзе.





