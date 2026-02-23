Прокуратура задержала бывшего мэра Лентехи и нескольких сотрудников мэрии

Прокуратура сообщает о задержании бывшего мэра Лентехи Гии Ониани, а также руководителей архитектурной и надзорной служб мэрии — Нугзара Твилдиани и Гиорги Гулбани. Их обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями.



По данным следствия, после избрания мэром Ониани приобрёл участок для строительства гостиницы и заказал проект, который не соответствовал строительным нормам? в частности, была превышена допустимая площадь застройки. Проект был подан через компанию, зарегистрированную на его супругу, и несмотря на нарушения, мэрия выдала разрешение на строительство.



Следствие считает, что при выдаче разрешения были проигнорированы градостроительные требования, а также тот факт, что на участке находится объект культурного наследия и не было получено согласование с профильным агентством.



Кроме того, во время строительства надзорная служба не остановила работы, там глава - супруг сестры жены Ониани 🤭, Гиорги Гулбани хотя они велись с нарушениями и вышли за пределы разрешённой территории, затронув государственные и частные земли. Это позволило продолжить незаконное строительство.



По версии прокуратуры, действия обвиняемых нанесли ущерб законным интересам государства. В случае признания вины им грозит до трёх лет лишения свободы.



К сведению: журналистское расследование о том, что Ониани был вовлечён в предпринимательскую деятельность в обход закона, год назад провело издание Ai Fakti.



Выяснилось, что до избрания мэром он переписал свою долю в компании Business Monitoring and Security на супругу. Однако, как установило журналистское расследование Ai Fakti, фактически он продолжал управлять компанией и после этого.

С расследованием Ai Fakti можно ознакомиться по ссылке.





