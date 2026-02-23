Папуашвили встретился с председателем Меджлиса Туркменистана

Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой, которая находится в Грузии с официальным визитом.



На встрече было подчеркнуто, что это первый визит председателя Меджлиса Туркменистана в Грузию, и он имеет важное значение для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между Грузией и Туркменистаном.



Отмечено, что отношения между Грузией и Туркменистаном успешно развиваются, о чём свидетельствуют высокоуровневые визиты, состоявшиеся в последние годы.



Стороны обсудили двусторонние отношения на политическом уровне, а также сотрудничество в сферах экономики, транспорта, туризма и культуры.



Особое внимание было уделено парламентскому сотрудничеству. В рамках визита стороны подписали соглашение о сотрудничестве между Парламентом Грузии и Меджлисом Туркменистана, направленное на дальнейшее развитие межпарламентских связей, в частности — укрепление контактов между парламентскими группами дружбы, профильными комитетами, молодыми парламентариями, женщинами-парламентариями и администрациями парламентов.



Также на встрече было уделено внимание сотрудничеству в многосторонних форматах, в том числе в рамках Межпарламентского союза и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.



Шалва Папуашвили заявил, что Грузия занимает важное место в цепочке стратегического транспортного коридора и готова сотрудничать с Туркменистаном в направлении усиления взаимосвязанности.



Дуньягозель Гулманова отметила, что Туркменистан твёрдо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Она также выразила благодарность грузинской стороне за поддержку нейтралитета Туркменистана.





