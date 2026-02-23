Оппозиционные партии: Мы начинаем собирать информацию о химическом отравлении

Часть оппозиционных партий начинает собирать информацию о «химическом отравлении».



В частности, партии «Единое национальное движение», «Сильная Грузия-Лело», «Дроа», «Ахали», «Гирчи - Больше свободы», «Стратегия Агмашенебели» публикуют заявление, в котором говорится, что совместно с грузинскими экспертами Международный совет по реабилитации жертв пыток и группа независимых судебных экспертов разработали анкету, на основе которой будет составлено заключение.



Партии призывают граждан-участников протеста, поделиться своим опытом с исследователями.



«Мы начинаем сбор информации о химическом отравлении.



Международный совет по реабилитации жертв пыток (IRCT) и независимая группа судебных экспертов (IFEG) совместно с грузинскими экспертами разработали анкету, на основе которой будет составлено заключение.



Призываем граждан-участников протеста, воспользоваться этой возможностью и поделиться своим опытом с исследователями. Нам необходимо знать, какие проблемы со здоровьем вызвало применение против населения химических веществ.



Заполнив эту анкету, вы помогаете нам установить истину о химическом отравлении.



Благодарим за доверие», - говорится в заявлении.





