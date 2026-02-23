Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Оппозиционные партии: Мы начинаем собирать информацию о химическом отравлении


23.02.2026   21:13


Часть оппозиционных партий начинает собирать информацию о «химическом отравлении».

В частности, партии «Единое национальное движение», «Сильная Грузия-Лело», «Дроа», «Ахали», «Гирчи - Больше свободы», «Стратегия Агмашенебели» публикуют заявление, в котором говорится, что совместно с грузинскими экспертами Международный совет по реабилитации жертв пыток и группа независимых судебных экспертов разработали анкету, на основе которой будет составлено заключение.

Партии призывают граждан-участников протеста, поделиться своим опытом с исследователями.

«Мы начинаем сбор информации о химическом отравлении.

Международный совет по реабилитации жертв пыток (IRCT) и независимая группа судебных экспертов (IFEG) совместно с грузинскими экспертами разработали анкету, на основе которой будет составлено заключение.

Призываем граждан-участников протеста, воспользоваться этой возможностью и поделиться своим опытом с исследователями. Нам необходимо знать, какие проблемы со здоровьем вызвало применение против населения химических веществ.

Заполнив эту анкету, вы помогаете нам установить истину о химическом отравлении.

Благодарим за доверие», - говорится в заявлении.


