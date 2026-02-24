Задержан еще один гражданин Турции, разыскиваемый по линии Интерпола

24.02.2026 11:25





Сотрудники Главного управления Центральной уголовной полиции Министерства внутренних дел Аджарии и Центра по борьбе с терроризмом Службы государственной безопасности задержали гражданина Турецкой Республики, 1996 года рождения, Х.О., разыскиваемого по Красному уведомлению Интерпола.



Задержанный Х.О. разыскивался по Красному уведомлению Интерпола по запросу правоохранительных органов Турецкой Республики за совершение ряда тяжких преступлений.



В результате проведенных следственных действий сотрудники правоохранительных органов задержали Х.О. в Батуми.



В настоящее время в отношении задержанного ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции.





