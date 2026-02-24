АМЮГ: Представленные поправки наносят вред институциональной независимости Службы юридической помощи

Ассоциация молодых юристов Грузии прокомментировала представленный в парламент законопроект о внесении поправок в закон «О юридической помощи», который 18 февраля был поддержан парламентом во втором чтении.



По оценке организации, предлагаемые изменения существенно подрывают институциональную независимость Службы юридической помощи и усиливают риски политического влияния на неё.



Кроме того, как заявляет организация, юридическая помощь переводится под управление правительства, при этом её статус независимости и внутренней автономии будет ограничен.



«Представленные изменения существенно подрывают институциональную независимость Службы юридической помощи и увеличивают риски политического влияния на неё. С одной стороны, законопроект создаёт угрозу предоставлению качественной и беспристрастной юридической помощи, а, с другой, противоречит самой логике бесплатной юридической помощи, а также принципам профессиональной свободы и самоуправления адвокатуры. При этом пояснительная записка к законопроекту не объясняет необходимость этих изменений. В ней ничего не сказано о том, почему действующая модель является недостаточной и почему контроль со стороны исполнительной власти сделает работу службы более эффективной.



Если в действующей редакции Служба юридической помощи была подотчётна парламенту, то теперь она будет подчиняться премьер-министру. Соответственно, на неё полностью распространится действие закона «О юридическом лице публичного права». Директор службы будет отчитываться не перед парламентом Грузии, а перед премьер-министром. Премьер-министр будет самостоятельно назначать и освобождать директора, а также единолично утверждать стратегию. Несмотря на то что инициированная версия по-прежнему подчёркивает независимость службы, её подчинение исполнительной власти противоречит логике юридической помощи и принципам реализации права на защиту, поскольку во многих случаях предоставляемые гражданам юридические услуги касаются споров с государственными учреждениями, и подчинение обеих сторон спора одной ветви власти противоречит самой логике защиты прав. В результате подчинение службы премьер-министру негативно скажется на её независимости и объективности деятельности», — говорится в заявлении организации.



«Исходя из того, что бюро юридической помощи оказывают гражданам правовые услуги, в том числе непосредственно адвокатскую помощь, систему юридической помощи необходимо рассматривать в контексте принципов адвокатской деятельности. Существенным шагом назад является наделение директора, назначаемого премьер-министром, полномочием устанавливать критерии, необходимые для определения получателей помощи. В условиях недостаточной институциональной независимости определение таких критериев может превратиться в механизм политического контроля. Служба юридической помощи является важным институтом с точки зрения реализации права на защиту в стране. Предлагаемые изменения, ослабляющие институциональные гарантии службы, влияют на право граждан на независимую и качественную юридическую помощь, тем более в условиях репрессивного законодательного климата, когда организации гражданского общества располагают всё меньшими ресурсами для предоставления бесплатной юридической поддержки», - говорится в заявлении АМЮГ.





