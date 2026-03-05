В аэропорту Тбилиси задержан пассажир с 9 литрами кетамина в ручной клади

В Тбилисском международном аэропорту 29-летнего мужчину задержали по обвинению в приобретении-хранении и ввозе в Грузию психотропных веществ в особо крупном размере. Об этом сообщает министерство внутренних дел страны.



При досмотре ручной клади пассажира таможенники обнаружили 9 литров жидкости, содержащей кетамин. Она была разлита в десять пластиковых бутылок.



Следствие продолжается по статьям 261 и 263 УК Грузии, которые предусматривают лишение свободы на срок до 12 лет.





