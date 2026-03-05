Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В аэропорту Тбилиси задержан пассажир с 9 литрами кетамина в ручной клади


05.03.2026   13:35


В Тбилисском международном аэропорту 29-летнего мужчину задержали по обвинению в приобретении-хранении и ввозе в Грузию психотропных веществ в особо крупном размере. Об этом сообщает министерство внутренних дел страны.

При досмотре ручной клади пассажира таможенники обнаружили 9 литров жидкости, содержащей кетамин. Она была разлита в десять пластиковых бутылок.

Следствие продолжается по статьям 261 и 263 УК Грузии, которые предусматривают лишение свободы на срок до 12 лет.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна