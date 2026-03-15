Полиция задержала мужчину, пытавшегося убить мать

15.03.2026 11:38





Сотрудники Департамента полиции Тбилиси задержали по обвинению в попытке умышленного убийства члена семьи ранее судимого Л.К., 1985 года рождения.



Информацию об этом распространяет Министерство внутренних дел.



По их данным, расследование ведется по статье 11 прима 19-109, подпункту «к» Уголовного кодекса, которая предусматривает в качестве наказания лишение свободы сроком до 20 лет или бессрочно.



«Следствием установлено, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения, когда нанес физические повреждения своей матери, Н.Д., 1940 года рождения.



Пострадавшая женщина с серьезными повреждениями была доставлена ​​в клинику для оказания необходимой медицинской помощи.



В результате следственных действий, проведенных правоохранителями, Л.К. был задержан по горячему следу», - говорится в информации, опубликованной ведомством.





