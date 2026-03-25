Один человек задержан за развратные действия в отношении несовершеннолетней

25.03.2026 11:07





Сотрудники Главного управления по делам несовершеннолетних департамента полиции Тбилиси задержали по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетней неоднократно судимого в прошлом и в настоящее время отбывающего условный срок С.С., 1980 года рождения. Информацию распространяет ​​Министерство ВД.



По данным ведомства, следствием установлено, что обвиняемый, во время поездки в микроавтобусе, совершил развратное действие в отношении несовершеннолетней девочки 2012 года рождения.



«В результате оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители задержали С.С. в качестве обвиняемого.



Следствие ведется в соответствии с частью 2 статьи 141 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет», - говорится в информации.





