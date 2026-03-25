Министр культуры подпишет конвенцию «О совместном производстве аудиовизуальных произведений в формате сериалов»

25.03.2026 12:33





Министр культуры Грузии Тинатин Рухадзе в городе Лилль подпишет конвенцию Совета Европы «О совместном производстве аудиовизуальных произведений в формате сериалов».



По информации Министерства культуры, у грузинских продюсерских компаний появится больше возможностей привлекать иностранные инвестиции, участвовать в международных высокобюджетных проектах, сотрудничать с европейскими платформами и телеканалами.



«Это решение ещё больше усилит интеграцию Грузии в европейское творческое пространство и будет способствовать популяризации грузинской культуры в мире», — говорится в сообщении Министерства культуры Грузии.







