Министр экономики Грузии встретилась с миссией Международного валютного фонда

25.03.2026 13:58





Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили провела встречу с миссией Международного валютного фонда, которую возглавляет Алехандро Хайденберг. Об этом сообщает Министерство экономики и устойчивого развития.



По информации ведомства, на встрече был рассмотрен широкий спектр вопросов сотрудничества между Грузией и МВФ.



«Разговор также коснулся экономических показателей Грузии и отраслевых тенденций, текущих и запланированных реформ в энергетическом и транспортном секторах, инвестиционного климата и крупных инфраструктурных проектов.



Как отметила министр, позитивная динамика экономического роста страны продолжается — в 2025 году зафиксирован рост экономики на уровне 7,5%, а в январе 2026 года рост составил 7,9%. Министр также рассказала о крупных инфраструктурных проектах, которые будут способствовать увеличению прямых иностранных инвестиций. Мариам Квривишвили обратила внимание на крупнейшую инвестицию компании Eagle Hills и отметила, что проекты, реализуемые в Тбилиси и Аджарии, повысят туристический потенциал страны и принесут значительную экономическую выгоду.



По словам министра, ключевые направления повестки реформ развития Грузии сосредоточены на укреплении макроэкономической устойчивости, увеличении национальных сбережений и повышении производительности.



Во встрече также приняли участие заместители министра экономики и устойчивого развития», — говорится в информации, распространённой министерством.





