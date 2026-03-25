В соборе Сиони проходит богослужение в девятый день со дня кончины Илии II

25.03.2026 15:02





В девятый день со дня кончины Католикоса-Патриарха всей Грузии Илии II и в день восстановления автокефалии в соборе Сиони проходит богослужение, которое совершает Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сенакский и Чхороцкуский Шио (Муджири) совместно с духовенством.



На богослужении в Патриаршем соборе присутствуют грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили, Михаил Кавелашвили и другие представители исполнительной власти, а также члены Синода.



С утра к могиле Илии Второго приходят граждане, чтобы отдать ему дань уважения.



Католикос-Патриарх всея Грузии, Его Святейшество и Блаженство Илия II скончался в возрасте 93 лет. В связи с его кончиной в Грузии объявлен траур. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта 2026 года в возрасте 93 лет. Он возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года – на протяжении почти полувека. В последние годы его здоровье ухудшалось. Патриарх скончался в тбилисской клинике «Кавказский медицинский центр» на следующий день после госпитализации.



Он был похоронен 22 марта в соборе Сиони.





