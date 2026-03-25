Имеет ли отношение убийство в Озургети к компьютерной игре?

25.03.2026 15:47





Становятся известны новые детали убийства, произошедшего в одном из сел в муниципалитете Озургети.



По распространившейся информации, 23-летний молодой человек нанес своему соседу ранение холодным оружием в результате полученного по интернету задания, после чего скрылся с места происшествия, а также нанес себе повреждения.



По существующей информации, молодой мужчина играл в компьютерные игры. Как сообщают жители села, правоохранители изъяли компьютерное устройство.



Отец задержанного подтверждает, что его сын играл в компьютерные игры, хотя и не знает, какие именно.



«Я не знаю, что он делал, сидел за компьютером 24 часа. Ложился спать в 4 часа ночи и все время сидел за компьютером. Когда он убил нашего соседа, убежал и спрятался в лесу. Приехали полиция и скорая помощь. Искали его и нашли в лесу, были перерезаны вены. Компьютер и телефон увезли для исследования. Дом обыскали, во дворе валялась окровавленная одежда», - сообщил отец задержанного «ТВ Пирвели».



В Озургети по обвинению в убийстве соседа задержан один человек.



«В результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных правоохранителями по горячему следу, было установлено, что обвиняемый в одном из сел муниципалитета Озургети, в собственном доме, на почве взаимной размолвки, ранил холодным оружием соседа - Г.М., 1968 года рождения и скрылся с места происшествия. В результате полученных повреждений Г.М. скончался на месте. В результате следственных действий, проведенных правоохранителями, Г.Ч. был задержан по горячему следу в качестве обвиняемого.



Орудие преступления - нож было изъято в качестве вещественного доказательства. Расследование ведется по статье 108 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет», - говорится в информации МВД.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





