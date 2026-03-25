В Сионский патриарший собор прибыли представители власти

25.03.2026 14:59





В Сионский патриарший собор, где в связи с девятым днем с кончины Католикоса-Патриарха Илии II и днем восстановления автокефалии местоблюститель Патриаршего престола, митрополит Сенаки и Чхороцку Шио отслужит молебен и панихиду, прибыли премьер-министр Ираклий Кобахидзе, Михаил Кавелашвили и другие члены исполнительной власти



Богослужение в Сионском соборе началось в 14:00. На службе также присутствуют члены Синода.



Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II скончался 17 марта. С 18 марта в кафедральном соборе Самеба проходила гражданская панихида, на которой дань уважения Патриарху отдали тысячи граждан. Патриарх Илия II был похоронен 22 марта в соборе Сиони.





