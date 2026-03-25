Казначейство Британии: «Нарушение [грузинскими компаниями] санкций повлечет соответствующие меры»

25.03.2026 13:45





2 марта 2026 года баронесса Маргарет Патрисия Карран, член Палаты лордов, задала вопросы барону Спенсеру Эллиотту Ливермору, члену Палаты лордов и финансовому секретарю Казначейства, о грузинских телекомпаниях Imedi и POSTV, попавших под западные санкции.



Вопросы Карран касались двух областей:



Получили ли грузинские банковские учреждения, котирующиеся на Лондонской фондовой бирже, информацию о последствиях несоблюдения санкций после объявления санкций?



Планируется ли встреча в Лондоне с грузинским бизнес-сообществом для обсуждения обязательств, связанных с соблюдением санкций?



Ответ Ливермора, ставший известным 17 марта, освещает структуру и распределение обязанностей по обеспечению соблюдения британских санкций.



«Управление по обеспечению соблюдения финансовых санкций, входящее в состав Казначейства, является компетентным органом Великобритании, ответственным за обеспечение соблюдения финансовых санкций.



Все физические и юридические лица (включая компании) в Великобритании обязаны в полной мере соблюдать финансовые санкции Великобритании. OFSI обычно не выпускает индивидуальных рекомендаций о последствиях несоблюдения санкций для конкретных учреждений.



OFSI регулярно сотрудничает с отраслью и публикует исчерпывающие руководства, чтобы обеспечить понимание и эффективное применение финансовых санкций в различных секторах, включая банковский и финансовый. В случае выявления нарушений финансовых санкций Великобритании OFSI предпримет соответствующие, соразмерные юридические действия», — говорится в ответе на первый вопрос.





На второй вопрос — о прямом взаимодействии с грузинскими компаниями — Ливермор ответил более прямо: на данном этапе такая встреча в Лондоне не планируется.



«В настоящее время встреча между грузинским бизнес-сообществом в Лондоне и Казначейством, ответственным за исполнение финансовых санкций, не планируется.



Все лица в Соединенном Королевстве, включая компании, обязаны в полной мере соблюдать британские финансовые санкции.



Управление по обеспечению соблюдения финансовых санкций Великобритании (OFSI) регулярно сотрудничает с промышленностью и публикует подробные руководства, чтобы обеспечить правильное понимание и эффективное применение финансовых санкций в различных секторах. В случае нарушения санкций OFSI принимает соразмерные меры принудительного характера», — говорится в ответе.



Контекст



24 февраля 2026 года Великобритания ввела санкции против телеканалов Imedi и POSTV в рамках санкционного пакета против России.



Согласно документу о санкциях, в отношении Imedi и POSTV введены ограничения на использование трастовых услуг и заморозка активов, а также применена санкция в виде дисквалификации директора, которая ограничивает право лица занимать руководящую должность в течение определенного периода. Нарушение санкций считается уголовным преступлением.



Премьер-министр от партии «Грузинская мечта» Иракли Кобахидзе назвал решение ввести санкции против проправительственных медиа «легкомысленным и позорным». Он заявил, что в Лондоне «больше ничего не ценится», включая свободу слова.



Кобахидзе официально оценил санкции как нарушение свободы медиа, но добавил, что они не принесут никаких практических результатов. По его словам, правительство берет на себя полную ответственность за то, чтобы положение ни одного журналиста ни в одной телекомпании не ухудшилось.



«Конечно, все государственные и негосударственные компании должны продолжать сотрудничать с телеканалами Imedi и POSTV», — добавил Кобахидзе.



Источник: JAMnews

