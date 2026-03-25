В Аджарии задержаны два человека, разыскиваемые по «красному циркуляру»

25.03.2026 13:30





В Грузии задержаны два человека, разыскиваемые по «красному циркуляру», сообщает Министерство внутренних дел.



По информации ведомства, правоохранительные органы Турецкой Республики разыскивали У.И. по обвинению в умышленном убийстве, а У.Х. – по обвинению в нарушении неприкосновенности жилища; оба находились в розыске по линии Интерпола с «красным циркуляром».



Сотрудники департамента полиции Аджарии Министерства внутренних дел задержали разыскиваемых в Аджарии в разное время.



«В настоящее время в отношении задержанных проводятся предусмотренные законом процедуры экстрадиции», — говорится в заявлении МВД.





