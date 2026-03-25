За 2 месяца 2026 года поступления в бюджет от штрафов выросли на 101%


25.03.2026   13:30


В январе–феврале 2026 года поступления в бюджет от штрафов/санкций выросли в годовом выражении на 43,996 млн лари, а от штрафов, выписанных только за нарушения правил дорожного движения — на 24,187 млн лари.

Согласно данным по доходам консолидированного бюджета Грузии, за 2 месяца текущего года поступления от санкций и штрафов составили 87 501 855 лари, тогда как в январе–феврале 2025 года этот показатель составлял 43 505 531 лари.

Сумма, уплаченная в бюджет из штрафов, выросла на 101%.

Из 87,501 млн лари, поступивших в бюджет за 2 месяца 2026 года, более 71,835 млн лари приходится на штрафы за административные правонарушения. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года по этой же статье в бюджет поступило 36,20 млн лари.

Кроме того, увеличился и объём поступлений в бюджет от штрафов за нарушения правил дорожного движения. В частности, по данным Министерства финансов, в январе–феврале текущего года в казну поступило 48 972 300 лари от штрафов за нарушения ПДД, тогда как за аналогичный период 2025 года – 24 784 839 лари.


