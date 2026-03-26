Следственная служба Минфина задержала 30 человек по 7 уголовным делам

26.03.2026 16:34





Следственная служба Минфина Грузии в координации с прокуратурой страны в результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных в разных регионах Грузии, задержали по 7 различным уголовным делам и предъявили обвинения 30 лицам.



Ведомство заявило, что в ходе расследования было выявлено 3 факта незаконной предпринимательской деятельности.



В регионах Шида Картли, Имеретия, Мцхета-Мтианети и Кахетия обвиняемые осуществляли добычу и продажу полезных ископаемых без соответствующего разрешения и лицензии, а также с нарушением лицензионных условий. По этим фактам были выявлены 6 человек, четверо из них были задержаны.



«Расследование первого уголовного дела показало, что обвиняемый незаконно приобрел 9 163,35 м³ песка и гравия в муниципалитете Гори без соответствующей лицензии, что нанесло ущерб окружающей среде на сумму 138 050,75 лари.



По второму уголовному делу было установлено, что в регионе Имерети обвиняемые подготовили поддельные документы, отражающие покупку продуктов на сумму 3 443 000 лари, чтобы скрыть факт незаконной добычи полезных ископаемых. Кроме того, в результате несанкционированной добычи 1 346 371 м³ полезных ископаемых из русла реки Риони был нанесен ущерб окружающей среде на сумму 19 561 423 лари.



Расследование третьего уголовного дела показало, что обвиняемые без разрешения приобрели 144 793 м³ песка и гравия в муниципалитетах Гурджаани и Мцхета. Для сокрытия преступления были использованы поддельные налоговые документы. Ущерб окружающей среде составил 2 172 502 лари.



В общей сложности было незаконно добыто 1 500 327 м³ полезных ископаемых, а ущерб окружающей среде составил 21 871 975 лари.



Расследование ведется по статьям 192, 194, 210, 218 и 299 Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают лишение свободы сроком от 5 до 12 лет», — говорится в заявлении.





Следственная служба Министерства финансов Грузии выявила и ряд фактов мошеннического завладения землями, принадлежащими государству в составе группы.



В одном из дел было установлено, что обвиняемые в муниципалитете Мцхета мошенническим путем завладели принадлежащими государству земельными участками площадью 8 925 кв.м, стоимость которых составляет 1 299 265 лари. По этому делу были предъявлены обвинения 18 лицам.



По второму уголовному делу обвиняемый незаконно присвоил в муниципалитете Мцхета земельный участок площадью 5 975 кв.м, стоимость которого составляет 591 525 лари.



В рамках третьего уголовного дела обвиняемые в муниципалитете Ахалцихе незаконно зарегистрировали земельный участок площадью 644 кв.м на сумму 25 760 лари.



В четвертом случае обвиняемый, используя поддельные документы, мошенническим путем зарегистрировал в муниципалитете Казбеги 224 492 лари земельных участков общей площадью 4 650 кв.м. Часть этого имущества уже была экспроприирована, в то время как оставшаяся часть по-прежнему принадлежит семье ответчика.



В общей сложности обвиняемые мошенническим путем завладели 20 194 кв.м государственной земли, общая стоимость которой составляет 2 141 042 лари.



«В настоящее время проводятся процедуры по возвращению земель государству. Расследование этих дел продолжается в соответствии со статьями 180 и 362 Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают лишение свободы сроком от 6 до 9 лет.



Следственная служба продолжает интенсивную работу по полному выявлению преступных схем и других лиц, причастных к ним.



Ведомство будет решительно реагировать на любой ущерб, нанесенный государственному бюджету и окружающей среде», — заявили в Минфине Грузии.





