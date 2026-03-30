МВД: задержаны 13 поддерживающих неонацистские группировки и фашистскую идеологию лиц

30.03.2026 15:58





Сотрудники Тбилисского полицейского управления МВД Грузии — в результате комплексного полицейского мероприятия, проведенного в Тбилиси — задержали 13 человек, поддерживающих различные неонацистские группировки и фашистскую идеологию.



Об этом заявил директор Тбилисского полицейского управления Важа Сирадзе, который рассказал, что они подвергали физическому и психологическому насилию людей разного возраста.



7 из 13-ти — несовершеннолетние.



В рамках продолжающегося расследования этого же уголовного дела еще 4 лицам, находящимся в пенитенциарном учреждении, будут предъявлены обвинения в совершении аналогичных преступлений, на основании полученных доказательств — по фактам организации и участия в групповом насилии.



Сирадзе сообщил, что расследование проводилось в течение нескольких месяцев и было установлено, что члены насильственных группировок называли себя неонацистами и руководствовались фашистской идеологией.



«Чтобы снискать славу, популяризировать фашистскую идеологию и усилить влияние представителей неонацистской сети, они заняли радикальную позицию по отношению к жертвам и с особой жестокостью, используя различные тупые и острые предметы, в том числе дубинки и т.н. кастеты, издевались над жертвами. Особенно жестоки они были с теми, кто не разделял фашистскую идеологию», — заявил представитель МВД Грузии.





Сирадзе также заявил, что во время нападений на жертв члены радикальной группировки грабили их и вымогали определенную сумму денежных средств, снимали на свои мобильные телефоны фото- и видеоматериалы, изображающие насилие, пытки, унижающие достоинство действия, а также то, как оказывалось физическое и психологическое давление на жертв, и целенаправленно публиковали их на различных платформах в интернете.



Члены неонацистских группировок также на почве конфликта интересов и разногласий жестоко обращались и друг с другом, что подтверждают доказательства, полученные в рамках расследования.



«В результате этих насильственных действий пострадали до 10-ти человек, в том числе двое несовершеннолетних. В ходе обысков — личного и в жилых домах обвиняемых было изъято принадлежащее им огнестрельное, звуковое и холодное оружие, предметы нацистской символики, мобильные телефоны, маски и различное электронное оборудование», — рассказал Сирадзе.



Он добавил, что расследование фактов ведется по статьям прима 144, 225, 178, 181 и 236 Уголовного кодекса, что предполагает групповые пытки в отношении несовершеннолетних, незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, организацию насилия, грабеж и вымогательство.



Наказание за это — лишение свободы сроком до 15 лет.



Сирадзе напомнил, что в тюрьме уже отбывают наказание по аналогичным обвинениям несколько лидеров радикальных фашистских группировок, которые были задержаны правоохранительными органами несколько месяцев назад.



«Вместе с ними также задержаны еще 24 члена различных неонацистских группировок. Министерство внутренних дел продолжает борьбу с насильственными группировками, исповедующими фашистскую идеологию. Мы еще раз призываем каждого члена общества немедленно сообщать нам о наличии хотя бы признаков подобных преступлений, чтобы избежать жестокого обращения с несовершеннолетними и распространения подобной идеологии среди молодежи <…>», — сказал Сирадзе.





