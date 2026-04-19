Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Прокуратура предъявила 1 лицу обвинение по факту покушения на умышленное убийство в Тбилиси


19.04.2026   18:44


Прокуратура Грузии предъявила обвинение одному лицу по факту покушения на умышленное убийство, произошедшего в Тбилиси. Об этом сообщает прокуратура.

По их информации, следствием, проведённым Министерством внутренних дел, установлено, что 17 апреля в одном из скверов на почве ссоры обвиняемый нанёс потерпевшему ножевые ранения, опасные для жизни, после чего скрылся с места происшествия.

«Правоохранители вскоре задержали обвиняемого. Задержанному предъявлено обвинение по статье 19-108-й Уголовного кодекса Грузии (покушение на умышленное убийство), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Прокуратура обратилась в Тбилисский городской суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу в Министерстве внутренних дел продолжается», — говорится в информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна