Прокуратура предъявила 1 лицу обвинение по факту покушения на умышленное убийство в Тбилиси
19.04.2026 18:44
Прокуратура Грузии предъявила обвинение одному лицу по факту покушения на умышленное убийство, произошедшего в Тбилиси. Об этом сообщает прокуратура.
По их информации, следствием, проведённым Министерством внутренних дел, установлено, что 17 апреля в одном из скверов на почве ссоры обвиняемый нанёс потерпевшему ножевые ранения, опасные для жизни, после чего скрылся с места происшествия.
«Правоохранители вскоре задержали обвиняемого. Задержанному предъявлено обвинение по статье 19-108-й Уголовного кодекса Грузии (покушение на умышленное убийство), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Прокуратура обратилась в Тбилисский городской суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу в Министерстве внутренних дел продолжается», — говорится в информации.
