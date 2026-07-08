29 человек задержаны по обвинению в связях с «воровским миром»

08.07.2026 12:36





По информации директора Центрального департамента криминальной полиции Давида Кикнадзе, сотрудники Министерства внутренних дел Грузии задержали 29 человек, связанных с так называемым «воровским миром», еще трем лицам обвинения предъявлены заочно, в том числе одному «вору в законе».



По его словам, обвиняемые с целью получения личной материальной выгоды активно участвовали в разрешении финансовых споров между гражданами. В этот процесс с целью усиления криминального влияния и оказания психологического давления на конфликтующие стороны был вовлечен проживающий за рубежом так называемый «вор в законе» Бесик Джапаридзе.



«Сотрудники Центрального департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел совместно с Генеральной прокуратурой в результате комплексных оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных по всей стране в течение последних 24 часов, на основании постановления суда задержали 29 человек, связанных с так называемым «воровским миром», еще трем лицам обвинения предъявлены заочно, в том числе одному находящемуся за пределами страны «вору в законе».



Следствием установлено, что обвиняемые по уголовному делу с целью получения личной материальной выгоды активно участвовали в разрешении финансовых споров между гражданами.



В указанный процесс с целью усиления криминального влияния и оказания психологического давления на конфликтующие стороны был вовлечен проживающий за рубежом так называемый «вор в законе» Бесик Джапаридзе. По согласованию с находящимся за границей криминальным авторитетом обвиняемые совместно с конфликтующими сторонами периодически организовывали так называемые «воровские разборки».



В ходе дистанционного общения и личных встреч Бесик Джапаридзе в соответствии с правилами криминального мира и так называемыми «воровскими традициями» принимал окончательные решения, на основании которых на одну из сторон возлагалась обязанность выплатить другой стороне значительную денежную сумму.



Следствием также установлено, что в случае неисполнения возложенных обязательств либо нарушения установленных сроков обвиняемые угрожали гражданам и членам их семей физической расправой, причинением вреда здоровью и убийством.



В результате проведенных сотрудниками правоохранительных органов обысков в качестве вещественных доказательств изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника обвиняемых, посредством которых они поддерживали связь друг с другом и с проживающим за рубежом так называемым криминальным авторитетом.



Кроме того, в ходе обысков сотрудники полиции изъяли в качестве вещественных доказательств незаконно приобретенное огнестрельное оружие и боеприпасы.



Следствие ведется по статьям 223-й прима, 223-й терция, 223-й кварта и 236-й Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.



Для Министерства внутренних дел Грузии одним из главных приоритетов является борьба с организованной преступностью, в том числе с преступной деятельностью, связанной с так называемым «воровским миром», и любое лицо, которое в какой-либо форме будет вовлечено в указанную преступную схему, понесет наказание по всей строгости закона», — заявил Давид Кикнадзе.





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