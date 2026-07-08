В Грузию не пустили более 22 тысяч роз из Армении по фитосанитарным причинам

08.07.2026 13:48





На грузино-армянской границе предотвратили ввоз крупной партии срезанных роз. 22 290 цветов были задержаны на пунктах пропуска и отправлены обратно в страну-экспортера после фитосанитарной проверки.



Нарушения были выявлены на автомобильных пунктах пропуска «Садахло» и «Ниноцминда». По данным Службы доходов, инспекторы обнаружили на цветах живые вредные организмы и следы их жизнедеятельности, что противоречит действующим фитосанитарным требованиям Грузии. В соответствии с постановлением правительства №463 от 20 сентября 2019 года, весь груз был возвращен отправителю.



Этот случай выглядит особенно показательным на фоне стремительного роста импорта цветов. По данным Национальной службы статистики, за январь–май 2026 года поставки цветов и бутонов в страну значительно увеличились. Лидером остается Эквадор, откуда было импортировано 608 тонн продукции общей стоимостью 5,2 млн долларов. На втором месте — Армения с 588 тоннами на 2,6 млн долларов, далее следуют Нидерланды — 101 тонна на 1,6 млн долларов.



Рост объемов импорта усиливает нагрузку на систему фитосанитарного контроля. Каждая подобная партия — это не только коммерческий товар, но и потенциальный источник распространения опасных вредителей, способных нанести ущерб сельскому хозяйству и тепличному бизнесу. Контроль на границе становится одним из ключевых элементов защиты внутреннего рынка, даже если речь идет о привычной продукции вроде срезанных цветов.





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