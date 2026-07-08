Кавелашвили встретился в Женеве с генеральным директором ВТО

08.07.2026 13:35





Президент Грузии Михаил Кавелашвили в Женеве встретился с генеральным директором Всемирной торговой организации (WTO) Нгози Оконджо-Ивеалой.



На встрече были рассмотрены существующее сотрудничество между Грузией и Всемирной торговой организацией, а также текущие процессы в сфере международной торговли.



По информации Администрации президента Грузии, внимание было уделено выполнению Грузией обязательств, взятых в рамках ВТО, процессу экономических реформ и значению развития многосторонней торговой системы.



Стороны подчеркнули, что 26-летнее членство Грузии во Всемирной торговой организации внесло значительный вклад в модернизацию экономики страны, приближение торговой политики к международным стандартам и формирование предсказуемой среды для инвестиций.



В ходе встречи также говорили о транзитном потенциале Грузии и растущем значении Среднего коридора. Было отмечено, что реформы, осуществленные в направлении содействия торговле, и развитие инфраструктуры еще больше усиливают роль Грузии в обеспечении связанности между Европой и Азией.



Президент Грузии подтвердил готовность страны и в дальнейшем активно сотрудничать со Всемирной торговой организацией и поддерживать укрепление свободной, справедливой и основанной на правилах многосторонней международной торговой системы.





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