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Кавелашвили встретился в Женеве с генеральным директором ВТО


08.07.2026   13:35


Президент Грузии Михаил Кавелашвили в Женеве встретился с генеральным директором Всемирной торговой организации (WTO) Нгози Оконджо-Ивеалой.

На встрече были рассмотрены существующее сотрудничество между Грузией и Всемирной торговой организацией, а также текущие процессы в сфере международной торговли.

По информации Администрации президента Грузии, внимание было уделено выполнению Грузией обязательств, взятых в рамках ВТО, процессу экономических реформ и значению развития многосторонней торговой системы.

Стороны подчеркнули, что 26-летнее членство Грузии во Всемирной торговой организации внесло значительный вклад в модернизацию экономики страны, приближение торговой политики к международным стандартам и формирование предсказуемой среды для инвестиций.

В ходе встречи также говорили о транзитном потенциале Грузии и растущем значении Среднего коридора. Было отмечено, что реформы, осуществленные в направлении содействия торговле, и развитие инфраструктуры еще больше усиливают роль Грузии в обеспечении связанности между Европой и Азией.

Президент Грузии подтвердил готовность страны и в дальнейшем активно сотрудничать со Всемирной торговой организацией и поддерживать укрепление свободной, справедливой и основанной на правилах многосторонней международной торговой системы.


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