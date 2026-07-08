«Фонд развития Тбилиси» начинает обновление исторического здания Дома бракосочетаний

08.07.2026 13:28





«Фонд развития Тбилиси» начинает реабилитацию Дома бракосочетаний, расположенного на улице Бараташвили», — об этом на заседании правительства столицы заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По его словам, проведены соответствующие исследования, и объекту присвоена III категория аварийности.



«Согласно проведенным исследованиям несущих конструкций, несущие конструкции здания, реставрированного в 80-х годах XX века, находятся в неудовлетворительном состоянии. Объекту присвоена III категория аварийности, в связи с чем мы приняли решение о его частичном демонтаже и восстановлении в идентичном виде с соблюдением международных стандартов безопасности», — заявил Каха Каладзе.



Как отметил мэр столицы, проект ставит своей целью сохранение уникального городского облика города.



«Экстерьер здания полностью сохранит свой исторический облик. Цель проекта — повышение стандартов безопасности в исторической части столицы и сохранение уникального городского облика города. Очень рад, что будет обновлено еще одно здание-сооружение, имеющее статус памятника исторического наследия», — заявил мэр Тбилиси.



По его же информации, срок завершения работ определен в 14 месяцев с момента выдачи задания.





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