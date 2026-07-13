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МВД Грузии продолжает закупать автомобили по скрытой процедуре
13.07.2026 21:40
Министерство внутренних дел Грузии продолжает закупать транспорт по скрытой процедуре. С начала 2026 года ведомство объявило уже три такие закупки, общая предполагаемая стоимость которых составляет 7,6 млн лари.
Из опубликованных объявлений известно лишь то, что МВД приобретает автотранспорт. Все остальные сведения — количество автомобилей, их назначение, марки, модели, технические характеристики и комплектация — засекречены.
Закупки публикуются на государственном портале, однако проводятся не в форме обычного электронного тендера, а как специальная электронная процедура закупки.
Документация по закупке выдаётся заинтересованным компаниям только после подачи заявки и только лично. При этом участвовать в процедуре могут исключительно организации, имеющие специальное разрешение на работу с государственной тайной.
В документах указано, что закупка проводится на основании закона «О государственной тайне» и постановления правительства №321 от 11 июля 2016 года, регулирующего секретные государственные закупки.
Подобным образом МВД закупает не только автомобили, но и строительные работы и другие услуги.
Так, недавно министерство объявило ещё одну закрытую закупку на 33,8 млн лари для выполнения строительных и гражданских работ. Что именно и где планируется строить, в документах не раскрывается.
Что касается закупок автомобилей, то:
- до 20 июля 2026 года принимаются предложения по очередной закупке стоимостью 387,5 тыс. лари;
- в марте завершилась закупка на 2,77 млн лари, победителем которой стала компания «Toyota Center Tegeta», предложившая выполнить контракт ровно за указанную сумму;
- ещё одна закупка на 4,5 млн лари, объявленная в феврале, также досталась «Toyota Center Tegeta», которая вновь предложила цену, полностью совпавшую с максимальной стоимостью закупки.
При этом на государственном портале закупок отсутствуют не только секретные контракты МВД, но и сведения о многих открытых договорах и произведённых выплатах.
Ещё в 2024 году журналисты обратились в Государственное агентство закупок с вопросом об отсутствии этой информации. Тогда агентство объяснило ситуацию «техническими неполадками» в системе, которые, по его словам, требуют длительного времени для устранения.
Однако, как отмечают авторы публикации, этот «длительный период» продолжается уже седьмой год.
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